Посол Беларуси назвал Башкортостан основным бизнес-партнером Гродненской области в 2023 году

— «Башкирско-Белорусский индустриально-инвестиционный технополис» является перспективным долгоиграющим проектом. В него войдут передовые инвестиционные совместные проекты. Для его развития мы планируем расширить ОЭЗ «Алга» и построить на его территории 5 индустриальных парков. Для резидентов ОЭЗ будут доступны новые льготы и условия. К 2030 году предполагаемый объем инвестиций в проект составит порядка 100 млрд рублей, — рассказал Андрей Назаров.

Ранее стало известно, что по итогам встречи с Послом Республики Беларусь Дмитрием Крутым и прошедшего визита официальной делегации Башкортостана в Беларусь прорабатывается вопрос создания совместного предприятия по производству пассажирской колесной техники.

Напомним, 27 февраля на стенде Республики Башкортостан на выставке-форуме «Россия» состоялся День Беларуси, который посетило порядка 120 тысяч человек. Мероприятие прошло в рамках Дней стран-партнеров региона. Для посетителей были организованы тематические активности, отражающие культурные, исторические и промышленные достижения Республики Беларусь и ее сотрудничество с Республикой Башкортостан.

Справочно:

ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга», основанная в 1927 году, включает в себя 30 юридических лиц и 22 завода, которые выпускают более 6800 наименований товарной продукции, включая более 300 моделей и модификаций специальной и сельскохозяйственной техники. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь, постоянно создавая новые модели техники и совершенствуя существующие. 10 октября 2023 года состоялось открытие в ОЭЗ «Алга» на территории Уфимского района завода «Амкодор-Агидель», которое выпускает современное зерносушильное оборудование, силосы для хранения зерна, линии подготовки семян, мобильные сушилки, комбикормовые и асфальтобетонные заводы. Завод построен в рекордно короткие сроки — 9 месяцев.

Группа компаний 1AK-GROUP — белорусский многопрофильный холдинг, стратегическим направлением деятельности которого является производство и дистрибуция АКБ. В активе группы несколько компаний, реализующих инновационные проекты, и транспортное унитарное предприятие «БелПАМ».

9 февраля 2024 года подписано соглашение между Республикой Башкортостан и Холдингом 1AK-Group о намерении строительства завода Холдинга 1AK-Group по локализации выпуска сепараторов для свинцовых стартерных аккумуляторов на территории Республики Башкортостан.