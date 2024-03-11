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Общество
11 Марта , 15:08

Доброволец из Уфы помогает восстанавливать Донбасс

Российские волонтеры трудятся на благо жителей Донбасса – о людях, которые не смогли пройти мимо чужой трагедии, рассказывает Тг-канал «Медный колокол». Одним из героев публикаций стал 69-летний Александр Ожиков из Уфы.

Александр Ожиков
Фото:Александр Ожиков

Год назад Александр приехал в Лисичанск, где у него была квартира – в 1974 году он работал на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе. С тех пор волонтер помогает всем, кому нужна его помощь.

– По образованию я теплоэнергетик. Господь дает мне силы трудиться, и я стараюсь по мере своих сил и возможностей, знаний. Я делаю электрику, сантехникой занимаюсь. Заодно еще помогаю шпаклевать, выравнивать стены. В Лисичанске несколько объектов отремонтировали. В Северодонецк ремонтировать квартиру для врачей-волонтеров. И плюс по мелочи на других объектах еще помогаю, – рассказывает доброволец.

Александр Ожиков убежден, когда народ сплочен – он становится намного сильнее. Трудности, которые сейчас все переживают – они сплачивают, люди становятся единым целым, одним русским народом. Эта сплоченность людям и помогает выжить.

По словам волонтера, взаимоотношения с местными нормальные. Они уже не смотрят на приехавших из России как на каких-то пришельцев, – наоборот. Города восстанавливаются прямо на глазах: тут стройка, там стройка, все время что-то происходит, все вокруг оживает. Но работы еще – непочатый край, отмечает доброволец.

Жена и дети Александра – в Уфе. Сначала их отношение к решению главы семейства было неоднозначным, сейчас они всецело поддерживают его. 

Полное интервью можно прочитать по ссылке https://t.me/m_kolokol/3178

Автор: Альфия Батырова

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