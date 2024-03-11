Уфимцы могут сдать пластиковые карты на переработку

✅ На переработку принимаются любые пластиковые карты: скидочные, подарочные, транспортные, с магнитными лентами.

Выброшенный на свалку пластик опасен тем, что превращается в частицы до 5 мм, которые распространяются незаметно и в итоге оказываются повсюду: в воде, в песке, на земле. В результате микропластик оказывается в организме морских, диких и сельскохозяйственных животных.

♻ Пластиковые карты для переработки нарезают шредером на полоски, а потом крошат в порошок. Его отдают на заводы по изготовлению стройматериалов, где используют как вторсырье. Например, делают плинтусы или уголки для подоконников, канализационные трубы.

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