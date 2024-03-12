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Общество
12 Марта , 14:17

Как оформить субсидию на оплату коммунальных услуг?

Жители Башкортостана могут оформить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). Как это сделать – объясняют специалисты Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Субсидии могут получать жители, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи.

✅ Какие доходы семьи учитываются при принятии решения о назначении субсидий на оплату ЖКУ:

- официальная зарплата;
- пенсия;
- стипендия;
- меры соцподдержки в виде единовременной компенсации на оплату ЖКУ;
- алименты;
- проценты по банковским вкладам.

❌ В доход не включаются:

- государственная социальная помощь;
- выплаты по страхованию здоровья или жизни;
- ранее назначенные субсидии на оплату услуг ЖКУ.

Полный список учитываемых доходов можно посмотреть здесь: vk.cc/cvkKJF.

📂 Какие документы нужны:

- паспорт или документ, который удостоверяет личность заявителя;
- документы, которые подтверждают получение согласия на обработку персональных данных;
- сведения о доходах заявителя и членом его семьи;

Если заявитель – иностранный гражданин, дополнительно нужны копии документов, удостоверяющих его принадлежность и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор.

➡ Подать заявление с документами можно в органах соцзащиты или в офисе МФЦ по месту жительства, а также через Госуслуги. Заявление рассматривают в течение 10 рабочих дней. Субсидия предоставляется на полгода.

При обращении до 15-го числа текущего месяца, субсидия назначается с 1-го числа этого месяца. При обращении после 15-го числа текущего месяца, субсидию назначат с 1-го числа следующего месяца.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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