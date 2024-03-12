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Общество
12 Марта , 16:27

В Башкортостане филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО получить экзоскелет

Ксения Бортник
Фото:Ксения Бортник

Ксения Бортник – социальный координатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Чишминском районе. Она оказывает комплексную помощь и поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

Среди подопечных Ксении – участник СВО Ильмир Мансуров, который вернулся с передовой в феврале 2023 года из-за тяжелого огнестрельного осколочного ранения шейного отдела позвоночника. Бойцу сделали две операции. Однако даже после длительной реабилитации двигательная функция руки не восстановилась.

Ветеран СВО решил сделать все, чтобы восстановить руку. Сначала он сам начал занятия, а в январе 2024 года филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане оформил необходимые документы для получения устройства для тренировки лиц с травматическими поражениями тяжелой степени.

В феврале текущего года Ильмир Мансуров съездил в специализированный центр для осмотра, снятия замеров и параметров, а 22 февраля ему установили экзоскелет. 

Сейчас ветеран СВО – на видеосвязи со специалистом центра, проходит корректировка функций экзоскелета. Сам Ильмир говорит, когда с рукой будет все в порядке, он восстановит дом своей бабушки и займется сельским хозяйством. Социальный координатор Ксения Бортник и сам филиал фонда «Защитники Отечества» продолжат оказывать Ильмиру Мансурову всю необходимую помощь.

Напомним, что государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создали по указу Президента России. Основная цель фонда – персональное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02

Ксения Бортник
Фото:Ксения Бортник

Источник: Альфия Батырова

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