Андрей Назаров наградил лауреатов и победителей конкурса на лучший бренд Башкортостана

Церемония прошла в рамках открытия II Форума общественных инициатив «Сильные идеи для страны». Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки для представления и реализации своих идей, отметил Глава кабинета министров.

– Мы уделяем большое внимание поддержке местных брендов. Знаком «Продукт Башкортостана» маркируется почти 28 тысяч наименований продукции. Проект «Сделано в Башкортостане» стимулирует выход компаний на зарубежные рынки. Первый в стране проект в формате телешоу «Новые бренды Башкортостана» направлен на популяризацию региональных предпринимателей и самозанятых. В рамках конкурса растущих российских брендов «Знай наших» представители Башкортостана отмечены в специальных номинациях, а сама республика - в номинации «Регион», – рассказал Премьер-министр.

В рейтинге региональных брендов обладателями 3 места стали косметический бренд Fabrik Cosmetology ООО «ФАБРИК КОСМЕТИК» и ООО «Бирское купечество».

Серебряными призерами «Топ-3 брендов Башкортостана» признаны ООО «Научно-внедренческое предприятие «Орбита» и ООО «Травы Башкирии».

Лучшими в Башкортостане названы бренд «Сливкин нос» ООО «Башкирское мороженое» и бренд ALTA ООО «Завод пластмассовых изделий «АЛЬТЕРНАТИВА».

– Благодарю Светлану Витальевну Чупшеву и всех ее коллег из Агентства стратегических инициатив за идеи и инициативы, которые позволяют нам воспользоваться этим федеральным социальным лифтом и получать поддержку. Форум «Сильные идеи для нового времени» дал стимул для проведения регионального форума «Сильные идеи для страны». У нас проживают креативные, умные, талантливые, трудолюбивые люди. Мы работаем над тем, чтобы Башкортостан стал лучшим регионом для жизни . И у нас масса брендов и идей, которыми мы готовы поделиться со всей страной, – сказал Премьер-министр на церемонии вручения наград.

Напомним, в 2023 году Башкортостан первым среди регионов России провёл Форум общественных инициатив в рамках организации участия республики в проекте «Сильные идеи для нового времени». Главная задача форума - выявление и поддержка реализации общественно значимых инициатив жителей Башкортостана, которые внесут вклад в укрепление суверенитета России и социально-экономическое развитие региона.

Организаторами форума «Сильные идеи для страны» выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство экономического развития и инвестиционной политики РБ и Министерство внешних экономических связей и конгрессной деятельности РБ.