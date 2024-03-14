Какие бывают разновидности земель и что на них можно построить?

Тогда вам точно нужно знать, какие бывают разновидности загородных земель и какие постройки на них возможны.



Например, из 158 видов земель только шесть подходят для индивидуального строительства или ведения подсобного хозяйства. А возвести жилой дом или дачу вообще можно лишь на четырёх из них.



Подробнее о них – в карточках.



Напомним, получить консультацию специалистов Управления Росреестра по Республике Башкортостан можно через бесплатный сервис онлайн-консультаций: vk.cc/cmhu4F.



Живое общение происходит по будням с 9:00 до 18:00 ч. (в пятницу до 16:45 ч.). Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, рассматриваются на следующий рабочий день.



#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан