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Общество
14 Марта , 10:06

Какие бывают разновидности земель и что на них можно построить?

Мечтаете об уютном деревенском домике, который построен по индивидуальному проекту? Или планируете основать фермерское хозяйство?

Тогда вам точно нужно знать, какие бывают разновидности загородных земель и какие постройки на них возможны.

Например, из 158 видов земель только шесть подходят для индивидуального строительства или ведения подсобного хозяйства. А возвести жилой дом или дачу вообще можно лишь на четырёх из них.

 Подробнее о них – в карточках.

 Напомним, получить консультацию специалистов Управления Росреестра по Республике Башкортостан можно через бесплатный сервис онлайн-консультаций: vk.cc/cmhu4F.

Живое общение происходит по будням с 9:00 до 18:00 ч. (в пятницу до 16:45 ч.). Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, рассматриваются на следующий рабочий день.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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