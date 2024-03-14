Радий Хабиров и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева осмотрели выставку товаров башкирских брендов

13 марта в уфимском Конгресс-холле «Торатау» Глава Башкортостана Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева осмотрели выставку ведущих брендов республики. Её организовали в рамках II Форума общественных инициатив «Сильные идеи для страны».

Экспозиция «Дом башкирского уюта» познакомила гостей с продукцией более 500 региональных предприятий. На площадке создали настоящий дом, который изготовили из материалов и товаров башкирского производства. В доме оборудовали несколько зон: прихожую, гостиную, спальню, детскую, кабинет, прачечную и спортивный зал. Также здесь представили продукцию, произведённую в Беларуси.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова пригласила Светлану Чупшеву принять участие в III Всероссийском форуме «Ломая барьеры», который пройдёт в Уфе в октябре 2024 года.

– На первом форуме, который мы провели совместно с АСИ, приняли решение, что будем субсидировать наших производителей реабилитационной техники для людей с ограниченными возможностями здоровья. Время показало, что решение было правильным. Многие предприятия воспользовались возможностями программы, – отметил Радий Хабиров.

Глава республики и гендиректор АСИ также попробовали настоящий башкирский мёд и ознакомились с возможностями платформы «Цифровой улей». С помощью этой системы пчеловоды могут получать точные данные о состоянии пчёл в ульях.

Радий Хабиров и Светлана Чупшева осмотрели и выставку местных производителей продуктов питания, в частности, «Молочной кухни».

– В республике работают восемь заводов «Молочной кухни» производят и более 140 раздаточных пунктов, а продукцию бесплатно получают порядка 25 тысяч семей, – сообщил Радий Хабиров. – Она очень качественная и востребована у наших жителей. Кроме того, творожки, молоко и йогурты «Молочной кухни» можно купить в федеральных и республиканских торговых сетях.

Гендиректор АСИ подчеркнула, что в последние годы возрождаются многие российские производства, которые позволяют полностью обеспечивать отечественный рынок качественными продуктами и товарами повседневного спроса.

– Сегодня мы осмотрели дом, который наполнен товарами башкирских производителей. Увидели качественные и вкусные продукты питания, в том числе диетические. Радует, что бизнес активно пользуется федеральными и республиканскими мерами поддержки. И потребители, безусловно, голосуют рублём за местную продукцию, – резюмировала Светлана Чупшева в общении с журналистами. – Здесь очень много башкирских брендов. Поздравляю предпринимателей республики с такими успехами!