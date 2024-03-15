Какие документы можно восстановить через МФЦ?

Для восстановления вам понадобится документ, удостоверяющий вашу личность. Это может быть:
- паспорт гражданина РФ;
- загранпаспорт
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый документом, который удостоверяет личность, в соответствии с международным договором РФ;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- паспорт иностранного гражданина;
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение беженца.
Какие документы можно восстановить в офисах МФЦ:
Загранпаспорт: vk.cc/cvnZDz
СНИЛС: vk.cc/cvnZVI
Его восстанавливают бесплатно.
Водительское удостоверение: vk.cc/cvo0mT
Можно восстановить российское и международное водительское удостоверение.
Акты гражданского состояния (свидетельства/справки о рождении, заключении и расторжении брака и т.д.): vk.cc/cvo0Ch
Для восстановления нужно заплатить госпошлину.
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): vk.cc/cvo0U4
В случае утраты или порчи нужно оплатить госпошлину – 300 рублей.
Копии документов на недвижимость: vk.cc/cvo1Qh.
Полис ОМС: vk.cc/cvo1Uf
Его можно получить в бумажном виде или в виде штрихкода по e-mail.
Выписка ЕГРН: vk.cc/cvo24X
Ее можно получить бесплатно.
Уточнить всю интересующую вас информацию можно по телефонам контакт-центра МФЦ Башкортостана: 8 (347) 246-55-33, 8 (927) 333-31-00.
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