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15 Марта , 18:08

Какие документы можно восстановить через МФЦ?

Самые важные документы можно восстановить в МФЦ. Как это сделать – объясняют специалисты МФЦ Республики Башкортостан.

Для восстановления вам понадобится документ, удостоверяющий вашу личность. Это может быть:

- паспорт гражданина РФ;
- загранпаспорт
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый документом, который удостоверяет личность, в соответствии с международным договором РФ;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- паспорт иностранного гражданина;
- удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение беженца.

Какие документы можно восстановить в офисах МФЦ:

Загранпаспорт: vk.cc/cvnZDz

СНИЛС: vk.cc/cvnZVI
Его восстанавливают бесплатно.

Водительское удостоверение: vk.cc/cvo0mT
Можно восстановить российское и международное водительское удостоверение.

Акты гражданского состояния (свидетельства/справки о рождении, заключении и расторжении брака и т.д.): vk.cc/cvo0Ch
Для восстановления нужно заплатить госпошлину.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): vk.cc/cvo0U4
В случае утраты или порчи нужно оплатить госпошлину – 300 рублей.

Копии документов на недвижимость: vk.cc/cvo1Qh.

Полис ОМС: vk.cc/cvo1Uf
Его можно получить в бумажном виде или в виде штрихкода по e-mail.

Выписка ЕГРН: vk.cc/cvo24X
Ее можно получить бесплатно.

Уточнить всю интересующую вас информацию можно по телефонам контакт-центра МФЦ Башкортостана: 8 (347) 246-55-33, 8 (927) 333-31-00.

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