Какие документы можно восстановить через МФЦ?

Для восстановления вам понадобится документ, удостоверяющий вашу личность. Это может быть:



- паспорт гражданина РФ;

- загранпаспорт

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый документом, который удостоверяет личность, в соответствии с международным договором РФ;

- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;

- паспорт иностранного гражданина;

- удостоверение личности или военный билет военнослужащего;

- удостоверение личности моряка;

- удостоверение беженца.



Какие документы можно восстановить в офисах МФЦ:



Загранпаспорт: vk.cc/cvnZDz



СНИЛС: vk.cc/cvnZVI

Его восстанавливают бесплатно.



Водительское удостоверение: vk.cc/cvo0mT

Можно восстановить российское и международное водительское удостоверение.



Акты гражданского состояния (свидетельства/справки о рождении, заключении и расторжении брака и т.д.): vk.cc/cvo0Ch

Для восстановления нужно заплатить госпошлину.



Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): vk.cc/cvo0U4

В случае утраты или порчи нужно оплатить госпошлину – 300 рублей.



Копии документов на недвижимость: vk.cc/cvo1Qh.



Полис ОМС: vk.cc/cvo1Uf

Его можно получить в бумажном виде или в виде штрихкода по e-mail.



Выписка ЕГРН: vk.cc/cvo24X

Ее можно получить бесплатно.



Уточнить всю интересующую вас информацию можно по телефонам контакт-центра МФЦ Башкортостана: 8 (347) 246-55-33, 8 (927) 333-31-00.



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