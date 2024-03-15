В Башкортостане будет продолжена модернизация медицинских учреждений первичного звена

С 2019 года построили 8 поликлиник, районную больницу, две сельские врачебные амбулатории, 37 капитальных фельдшерско-акушерских пунктов и 98 новых модульных ФАПов. В медучреждения республики с 2019 года поступило более 10 тысяч единиц медоборудования, 22 компьютерных томографа, 10 магнитно-резонансных томографов и 7 ангиографов.

На совещании с членами Правительства по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, которое прошло 14 марта 2024 года, обозначили планы по реализации нацпроектов.

– Основные задачи, которые мы решаем в сфере развития экономики, они в конечном итоге должны отражаться на том, как люди живут, а это вся социальная сфера, здравоохранение, образование, помощь семьям с детьми, культура. Здесь у нас тоже большие планы, – подчеркнул Президент России.

В планах по здравоохранению – дальнейшая модернизация медицинских учреждений первичного звена, мероприятия по комплексному развитию экстренной медицинской помощи, борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, переоснащение перинатальных центров, детских больниц, женских консультаций, обновление материально-технической базы федеральных учреждений здравоохранения.



В Башкортостане в планах на 2024 год – ещё 107 ФАПов, одна участковая больница, 19 амбулаторий, четыре офиса врача общей практики.

По словам Айрата Рахматуллина, министра здравоохранения Республики Башкортостан, анонсированный в ходе Послания новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», – это многосторонняя работа, включающая развитие экстренной помощи, переоснащение медицинских организаций. Ключевая задача этого нацпроекта – повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет.

– По итогам 2023 года ОПЖ в республике составила 73,2 лет. Показатель довольно значимый, учитывая, что пять лет назад он едва превышал 70 лет. Республика не останавливается на достигнутом и уверенно идет к цели, поставленной президентом – достичь средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году, – отметил Айрат Рахматуллин.

В 2023 году в Башкортостане стартовала региональная программа модернизации здравоохранения столицы республики – Уфы. Стоимость программы 8 млрд рублей, её охват – 118 объектов.

Впервые в Уфе запланировано масштабное переоснащение медицинским оборудованием больниц и поликлиник, в том числе предстоит замена в поликлиниках более 60 единиц тяжелой техники. Также планируется оснащение серверами, автоматизированными рабочими местами и современной мебелью. На оснащение медицинских учреждений предусмотрено 4,5 млрд рублей. А еще предусмотрен капитальный ремонт учреждений здравоохранения и из структурных подразделений за весь период реализации на сумму 3,5 млрд рублей.

Автор: Альфия Батырова