Специалисты вуза-резидента Межвузовского кампуса модернизировали электродвигатель для БелАЗа

На Белорусском автомобильном заводе завершены испытания карьерного самосвала БелАЗ грузоподъемностью 240 тонн с асинхронным двигателем. На самосвале установлен модернизированный тяговый электродвигатель, изготовленный ПТФК «Завод транспортного электрооборудования» (Набережные Челны). В работе по модернизации и конструкторской переработке электродвигателя принимали участие специалисты Передовой инженерной школы (ПИШ) «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий, резидента Межвузовского студенческого кампуса НОЦ.

Специалисты завода из Татарстана обратились к коллегам из Уфимского университета с предложением усовершенствовать тяговый асинхронный электродвигатель большегрузного карьерного самосвала БелАЗ в связи с уходом компаний Siemens и General Electric. Для обеспечения работоспособности асинхронного двигателя уфимские специалисты увеличили его мощность при сохранении массогабаритных характеристик.

— Задача была серьезная, и решить ее предстояло в сжатые сроки. Ребята из УУНиТ очень оперативно пересчитали машину под наши требования, и в итоге опытные образцы электродвигателей ДАТ-740М были изготовлены и отправлены на БелАЗ на полигонные испытания карьерного самосвала, которые прошли успешно, — комментирует главный конструктор АО «ПТФК «Завод транспортного электрооборудования» Руслан Хаджаев.

Испытания длились поэтапно. Сначала тест-драйв самосвала с модернизированным электродвигателем проводили на технологических шинах с максимальной грузоподъёмностью 220 тонн (вместо 240 тонн). На полигоне машина преодолела все подъемы, включая предельные, которые создавали максимальную моментную нагрузку на электродвигатель. Торможение также прошло без замечаний. Следующие испытания состоялись на штатных шинах на 240 тонн и завершились без нареканий. Таким образом, разработка молодых специалистов и аспирантов уфимской Передовой инженерной школы поможет использовать БЕЛАЗ в более широких мощностных диапазонах.

— Ученые и специалисты ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ обладают научными знаниями и богатым опытом в сфере проектирования и расчетов электрических машин, что совпадает с основным профилем нашего предприятия — производство тяговых электродвигателей для транспортных средств (карьерные самосвалы, экскаваторы, троллейбусы, трамваи, тепловозы, электровозы, скоростные электропоезда). Поэтому с вузом мы широко и плодотворно сотрудничаем уже давно, — сказал Руслан Хаджаев.

В ближайших планах Передовой инженерной школы «Моторы Будущего» уфимского университета — задачи от РЖД.

— Создание электрических машин для транспорта является для нашей команды выходом на новые рынки. На данный момент у нас, конечно, есть открытые контракты с КАМАЗом, но создание электрических машин для БелАза весом 240 тонн — для ПИШ это шаг вперёд в новую отрасль! Он важен еще и тем, что является примером межгосударственного и межреспубликанского сотрудничества, — отметил директор ПИШ УУНиТ Вячеслав Вавилов.

Справочно

Лаборатории ПИШ «Моторы будущего» располагаются и ведут свою деятельность в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра. Строительство кампуса осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университеты».