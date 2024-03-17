Сегодня в Уфу прибыл всероссийский патриотический поезд

По прибытии поезда на перроне прошел митинг-концерт. С приветственной речью к собравшимся от имени главы Башкортостана Радия Хабирова обратился заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.



Ирек Сагитов подчеркнул, что мы живем в непростое время, когда наша страна, как и 80 лет назад, борется за суверенитет, будущее наших детей и внуков.

По словам Ирека Сагитова, республика во главе с Радием Хабировым активно поддержала решение о начале специальной военной операции.

– Сегодня десятки тысяч наших ребят из Башкортостана достойно выполняют свой воинский долг по защите интересов государства, — отметил Ирек Сагитов.

С ответным словом выступил начальник поезда контр-адмирал Александр Гринкевич. Он поблагодарил руководство республики за радушный прием.

- Население Донбасса, Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожских областей 10 лет назад приняло историческое решение – быть вместе с Россией... В этом наша сила и в этом наша правда, – подчеркнул Александр Гринкевич.