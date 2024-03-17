Сегодня в Уфу прибыл всероссийский патриотический поезд

В поезде – девять тематических вагонов, посвященных мужеству и героизму российских военных, современному вооружению, развитию юнармейского движения. Так, вагон «Этих дней не смолкнет слава» представляет собой образцы вооружений и макеты боевой техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 г., а тематический вагон «Альянс обетованный» посвящен специальной военной операции.
В том числе в Уфу прибыл подбитый американский бронетранспортер «Брэдли». Экипаж 3+7 человек, масса 34 тонны.
Данная машина была захвачена у противника на Авдеевском направлении в ноябре 2023 года. БМП «Брэдли» была подбита гранатометчиком группировки «Центр» прямым попаданием. Противник бросил машину. Силами отважных военнослужащих ремонтно-эвакуационных подразделений ночью под огнем противника двумя боевыми машинами они вытащили трофей из «серой зоны».
Этот «Брэдли» предназначался для ведения маневренной обороны Авдеевки. Он выехал на боевую задачу первый раз (в район боевых действий был привезен на грузовом автомобиле). Пробег машины всего 240 километров.
Поезд на перроне встречают юнармейцы.
В акции участвуют Волонтеры Победы – Камилла Галимова (Благоварский район) и Светлана Агапова (Уфимский район).
По прибытии поезда на перроне прошел митинг-концерт. С приветственной речью к собравшимся от имени главы Башкортостана Радия Хабирова обратился заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов.
Ирек Сагитов подчеркнул, что мы живем в непростое время, когда наша страна, как и 80 лет назад, борется за суверенитет, будущее наших детей и внуков.
По словам Ирека Сагитова, республика во главе с Радием Хабировым активно поддержала решение о начале специальной военной операции.
– Сегодня десятки тысяч наших ребят из Башкортостана достойно выполняют свой воинский долг по защите интересов государства, — отметил Ирек Сагитов.
С ответным словом выступил начальник поезда контр-адмирал Александр Гринкевич. Он поблагодарил руководство республики за радушный прием.
- Население Донбасса, Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожских областей 10 лет назад приняло историческое решение – быть вместе с Россией... В этом наша сила и в этом наша правда, – подчеркнул Александр Гринкевич.
Как отметил в своем выступлении мэр Уфы Ратмир Мавлиев, символично, что столица Башкортостана встречает этот эшелон, так как отсюда же во время Великой Отечественной войны на фронт уходили наши деды и прадеды.
В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова и Администрации Уфы.
Кроме того, сегодня на мероприятии контр-адмирал Александр Гринкевич вручил медали минобороны РФ «За помощь и милосердие» тем, кто активно выражает поддержку участникам СВО, отправляет гуманитарную помощь. В числе награжденных и мэр Уфы, который отметил, что эта медаль – всех неравнодушных уфимцев.
Также сегодня юнармейским отрядам были присвоены имена Героев РФ – подполковника Андрея Мигунова, прапорщика Тамерлана Ильгамова и старшины Алмаза Сафина.
Председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов вручил начальнику Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, кандидату военных наук, доценту, контр-адмиралу Александру Гринкевичу подарок.
Далее на железнодорожной платформе прошли выступления творческих коллективов Минобороны РФ и артистов Республики Башкортостан.
На сцене концертно-фронтовая бригада ансамбля песни и танца Второй гвардейской общевойсковой краснознаменной армии.
Цель акции – поддержание социально-политической стабильности в обществе, противостояние попыткам фальсификации истории, демонстрация успехов и достижений армии и флота.
В рамках мероприятия сегодня также прошли молебен и акция «Военная служба по контракту – выбор сильных!», в ходе которой все желающие смогли посетить пункт отбора на военную службу, а также пройти первичный профессионально-психологический отбор.
Отметим, что старт военно-патриотической акции дали 23 февраля на Киевском вокзале Москвы. Спецпоезд совершит остановки в 67 городах России. Акция завершится в преддверии Дня Победы на Белорусском вокзале Москвы.
Поезд пробудет на станции Уфа 17 марта до 15.00. Посещение тематических вагонов свободное.
Источник: Молодёжная газета