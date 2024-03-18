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Общество
18 Марта , 14:55

Как будет работать самозапрет на кредиты?

С 1 марта 2025 года начнет работать самозапрет на кредиты. Это значит, что любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на него кредит.

Как он будет работать – объясняют специалисты Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Банка России.

Подать заявление можно будет:
- через Госуслуги – с 1 марта 2025 года;
- офисы МФЦ начнут принимать заявления не позднее 1 сентября 2025 года.

Можно будет выбрать разные условия запрета:
- по виду кредитора: банк или микрофинансовая организация;
- по способу обращения за кредитом или займом: в офисе и дистанционно или только дистанционно.

Вы в любой момент сможете отменить самозапрет, если вам действительно понадобится кредит. Запрет снимут через день после внесения в состав кредитной истории соответствующей информации.

Банки и МФО должны будут проверять, есть ли в кредитной истории человека сведения о самозапрете. Если он есть, кредитор откажет в выдаче кредита.

Если, несмотря на запрет, договор будет заключен, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.

Самозапрет можно оформить, если у вас уже есть оформленный кредит. Однако это не освобождает от обязанности погасить его.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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