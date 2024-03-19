В Башкортостане социальный координатор фонда «Защитники Отечества» ориентирует и наставляет ветеранов СВО на дальнейшую мирную жизнь

Миссия социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» – оказывать комплексную помощь и поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. Иногда доброе слово и протянутая рука помощи круто меняют жизнь вернувшихся с передовой, дарят им надежду и дают силы для восстановления.

Артур Гайназаров – один из социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Учалинском районе. Он пошел на СВО осознанно – был убежден, что знания и умения, которые получил за 28 лет службы в силовых структурах, пригодятся. В военкомате ему дважды отказывали, ссылаясь на возраст, но упорство подполковника в отставке победило.

Артур воевал в штурмовом отряде 6 «Барс». В последнем бою он прикрыл отход группы, вынес двух раненых. За этот бой его наградили медалью «За отвагу».

Ветеран СВО Артур Ядкарович Гайназаров поправил здоровье после контузии и снова не смог остаться в стороне – рассказывал вернувшимся с передовой бойцам о мерах поддержки, которые подготовили для них страна и республика.

Сейчас Артур – один из социальных координаторов филиала фонда «Защитники Отечества» в Учалинском районе. Он помогает бойцам и родственникам погибших на всех этапах оформления необходимых документов – от написания заявления до получения справок и удостоверений.

Вместе с коллегой – соцкоординатором филиала фонда «Защитники Отечества» в Учалинском районе Еленой Корюковой, он персонально сопровождает ветеранов, помогает им в приобретении технических средств реабилитации, необходимых лекарств, оказывает необходимое содействие, ориентирует и наставляет на дальнейшую мирную жизнь.

Помощь и правильные слова поддержки Артура Гайназарова помогли ветерану СВО с инвалидностью отучиться и успешно сдать экзамен на водительские права.

Напомним, что государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создали по указу Президента России. Основная цель фонда – персональное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов.

Подробнее о работе республиканского филиала фонда здесь: https://vk.com/public220653548

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02