Более 320 тысяч жителей Башкортостана отдали свои голоса за выбор новых объектов благоустройства

С 15 по 17 марта на Всероссийском голосовании по выбору новых объектов благоустройства по программе нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента России, свои голоса отдали 325 тысяч жителей Башкортостана, из которых практически 300 тыс голосов было собрано благодаря волонтерам проекта.

На ежегодное голосование выносятся объекты и дизайн-проекты для благоустройства и реконструкции общественных пространств. В этом году на голосование в Башкортостане вынесено 216 объектов. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, обновят уже в следующем году.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам Голосования, можно наблюдать на всей территории республики. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства, многофункциональные игровые и спортивные зоны.

— Это самый доступный и действенный способ привлечения жителей к вопросам преображения своих городов и сел. Благодаря голосованию сами жители определяют первоочередные объекты для благоустройства. В этом году в нем примут участие 216 наших территорий из 63 муниципальных образований. Все они уже загружены на электронную платформу, — отметила министр ЖКХ Республики Башкортостан Ирина Голованова.

Принять участие в голосовании может любой житель субъекта РФ старше 14 лет. Проголосовать за благоустройство общественного пространства можно до 30 апреля на сайте 02.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги», а также с помощью волонтеров. Они информируют жителей о голосовании, демонстрируют объекты, выставленные на голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников, помогают отдать свой голос за тот или иной объект, а также отвечают на вопросы жителей. На сегодняшний день на портале ДОБРО.РФ аккредитовано более 167 тыс заявок от волонтеров, из которых более 17 тысяч заявок от Башкортостана. По числу привлеченных добровольцев республика вошла в ТОП-10 регионов-лидеров.

— Всего за 3 дня работы — с 15 по 17 марта, волонтеры ФКГС собрали почти 300 тысяч голосов. Этот высокий показатель свидетельствует о слаженной работе нашего волонтерского штаба, команды Ассоциации волонтерских центров и технических служб проекта. Впереди — полтора месяца работы, и мы уверены, что наши волонтёры продемонстрируют ещё более высокие результаты, — подчеркнул и. о. директора Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Азат Кильсенбаев.

Источник: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ