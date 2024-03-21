Две трети россиян – за штрафы за курение в общественных местах

59% россиян выступают против распития алкогольных напитков на улице, 49% просят наказывать тех, кто использует ненормативную лексику. 64% считают, что за курение в общественных местах нужно штрафовать. При этом абсолютное большинство (92%) считают себя воспитанными, а 29% — сталкиваются с хамством всего лишь несколько раз в год.

Это данные социологического агентства «Вебер», которое 11 марта 2024 года в сети методом River Sampling провело исследование среди 1400 респондентов старше 18 лет. Напомним, «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы».

Руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова сообщила, что представления людей об этичном, культурном поведении у всех разные, они часто зависят от среды, в которой находится человек, и многих других особенностей. В этом исследовании хотели узнать, какие нормы разделяют россияне, какое поведение считается допустимым, а какое, наоборот, неприемлемым.

— Приятно осознавать, что грубое отношение, или попросту хамство, не является частью нашего менталитета — так считают 66% в России. А вот желание заступиться, помочь, позаботиться, примирить нарастающий конфликт как раз заложено в нормах социальной жизни, что и отразилось в ответах респондентов. Вместе с тем, каждый второй (45%) уверен, что на хамство не нужно отвечать хамством, — заявила Елена Удалова.

Публицист, депутат Государственного Собрания — Курултая Башкортостана, сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Шамиль Валеев, отметил, что в Башкортостане за 30 лет изменилось отношение к пьянству, курению и хамству. Если раньше бутылка пива в руке в парке или на пикнике воспринималась как признак свободы, то теперь это воспринимается как неопрятность или даже угроза конфликта.

— Законов против нарушения общественного порядка принято изрядно, не вижу смысл ужесточать правила. Штрафы, метки в биографии, административные наказания — их вполне достаточно при соблюдении принципа неотвратимости наказания, — считает Шамиль Валеев.

Автор: Альфия Батырова