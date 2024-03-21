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Общество
21 Марта , 16:28

МФЦ Башкортостана совместно с УФНС проведут прямой эфир для предпринимателей

МФЦ Башкортостана и УФНС России по Республике Башкортостан приглашают субъекты малого и среднего предпринимательства на прямой эфир, который состоится 22 марта 2024 года в официальной группе МФЦ Башкортостана социальной сети ВКонтакте.

– Прямые эфиры в социальных сетях МФЦ регулярно проходят на актуальные для предпринимателей темы. Онлайн-формат позволяет охватить большое количество заинтересованных лиц из разных районов республики, — прокомментировала директор МФЦ Республики Башкортостан Наталья Куприянова.

Старший государственный налоговый инспектор УФНС России по Республике Башкортостан Гузель Ахтариева расскажет, как работать с личными кабинетами налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя в условиях единого налогового счета.

Время начала эфира: 10:00 часов.

Справочно:

Запись эфира будет сохранена для дальнейшего просмотра. Участие бесплатное.

Источник: пресс-служба правительства РБ

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