В Башкирии локализуют производство аккумуляторных батарей белорусского холдинга

В Центре управления Республикой Башкортостан состоялось рабочее совещание по вопросам локализации производства сепараторов для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, литиевых аккумуляторов на основе литий-железо-фосфата и завода по переработке отходов производства аккумуляторных батарей белорусского холдинга 1AK-Group на территории Башкортостана. Как рассказал Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, новое предприятие станет одним из первых проектов, который войдет в состав Башкирско-Белорусского индустриально-инвестиционного технополиса.

— Башкирско-Белорусский индустриально-инвестиционный технополис — это ключевой проект нашего сотрудничества с Беларусью. Он объединит передовые инвестиционные совместные проекты, а для его реализации мы планируем расширить ОЭЗ «Алга» на 200 га и построить 5 индустриальных парков. Общая площадь корпусов для размещения производства превысит 100 тыс. кв. м. В состав технополиса войдут предприятия АО «Амкодор», совместный проект ОАО «Минский автомобильный завод» и АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», аккумуляторный завод компании 1AK-Group и другие предприятия, — рассказал Андрей Назаров.

Как отметил в своем приветственном слове Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов, по реализации этого проекта разработана «дорожная карта», сроки исполнения которой необходимо строго соблюдать.

— Все вопросы нужно проработать детально. Отмечу, что сегодня в России нет подобных предприятий по производству сепараторов для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и литиевых аккумуляторов, поэтому крайне важно заходить на этот рынок. Конечно, есть ключевые параметры Минпромторга России, которые определяют сроки реализации и кредитования, но самое главное — это рынок. Проект с холдингом 1AK-Group — это первый этап, а в будущем мы хотим приступить к обсуждению еще более крупного проекта. Считаю целесообразным презентовать проект на заседании Инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате «Инвестиционный час» и получить статус приоритетного, — рассказал Рустам Муратов.

Как рассказала Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева, встреча с представителями белорусского холдинга 1AK-Group показывает высокую степень сотрудничества между двумя республиками, которое развивается, в том числе благодаря работе Представительства Республики Башкортостан при Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Беларусь под руководством Константина Климина.

— Республика Беларусь входит в пятерку стран, где осуществляют свою деятельность Представительства Башкортостана. Благодаря работе Представителей региона в Турции, Китае, Казахстане, Узбекистане и Беларуси по результатам 2023 года мы наблюдаем рост доли внешнеторгового оборота (ВТО) с этими странами на 6,3% в сравнении с 2022 годом. При этом, Беларусь сохраняет звание надежного партнера для реализации перспективных совместных проектов. На полях Международной недели бизнеса в ноябре 2023 года мы провели первую встречу с представителями холдинга 1AK-Group, после состоялся ряд переговоров, итогом которых стало подписание соглашения о строительстве в Башкортостане заводов по производству сепараторов для аккумуляторов и литиевых аккумуляторов, которое состоялось в рамках февральского визита официальной и деловой делегации региона в Республику Беларусь, — поделилась Маргарита Болычева.

Как отметил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов, специалистами ведомства для инвестора уже подобрана площадка под производство. Предприятие будет размещено на одной из новых площадок в Уфимском районе, которые в текущем году планируется включить в состав особой экономической зоны «Алга».

— После изучения требований проекта, мы представили инвестору пул площадок, после чего он выбрал наиболее подходящую для локализации предприятия. Проработав ряд организационных вопросов, инвестор сможет приступить к проектным работам и другим этапам реализации проекта. В свою очередь, Корпорация развития, являясь управляющей компанией ОЭЗ «Алга», обеспечит его всей необходимой инженерной инфраструктурой. Кроме того, наши специалисты будут сопровождать проект до полного запуска производства, оказывая содействие в подготовке необходимых документов с целью получения мер господдержки, а также взаимодействии с органами власти и ресурсоснабжающими организациями, — сказал Наиль Габбасов.

Напомним, соглашение с холдингом 1AK-Group было заключено Правительством Республики Башкортостан в Минске в рамках официального визита делегации региона под руководством Радия Хабирова. Документ предусматривает намерения о строительстве завода по производству сепараторов для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, литиевых аккумуляторов на основе литий-железо-фосфата и завода по переработке отходов производства аккумуляторных батарей. Общая стоимость проектов оценивается на сумму более 43 млрд рублей.