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Общество
23 Марта , 09:35

В Межвузовском кампусе Уфы появится Центр по электромеханике

В этом году Передовая инженерная школа «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий привлекла 1,2 млрд рублей федеральных средств на развитие науки, инженерного образования и закупку новейшего оборудования. Первый в стране Центр по электромеханике появится в Межвузовском кампусе Уфы.

пресс-служба правительства РБ
Фото:пресс-служба правительства РБ

«Самые большие задачи: развитие материально-технической базы, открытие новых научных направлений и формирование в республике Центра по электромеханике номер один в Российской Федерации, — отметил руководитель передовой инженерной школы Вячеслав Вавилов. — Это будет точка притяжения для учёных и студентов, которая позволит создавать самые лучшие кадры в стране, людей, которые будут менять мир, создавать новые технические системы, решать проблемы рынка труда».

Он подчеркнул, что из федеральных грантов 515 млн рублей пойдут на приобретение оборудования для Центра сервоприводов. Это позволит выпускать уникальную импортозамещающую продукцию, решать глобальную научно-технологическую задачу по созданию высокоэффективных электрических и гибридных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России, превышающий мировой уровень. ПИШ уже успешно сотрудничает с такими индустриальными партнерами, как ПАО «КАМАЗ», АО «СЭГЗ», НТЦ КОМПАС, АО «ОДК».

Передовая инженерная школа открылась в Уфимском университете науки и технологий в 2022 году в числе первых 30 победителей конкурсного отбора федерального проекта. В ее рамках работают 7 студенческих конструкторских бюро (СКБ) — отдельных структурных подразделений, где студенты решают конкретные производственные задачи от индустриальных партнеров и получают зарплату. С открытием Межвузовского кампуса в Уфе лаборатория «Моторы будущего» разместилась на втором этаже первой очереди.

Напомним, Радий Хабиров рассказал о перспективах Межвузовского кампуса в Уфе.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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