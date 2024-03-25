Педагогов Башкортостана приглашают принять участие в творческом конкурсе #ПроСферум

Сферум запускает новый творческий конкурс #ПроСферум, в котором педагоги смогут креативно рассказать о своем опыте использования сервиса. Можно будет поделиться историями о том, как учебный профиль Сферум в VK помогает в работе, дополняет уроки, а также о наиболее полезных функциях. Авторы лучших работ получат подарки.

Правила простые — до 31 марта педагоги школ, колледжей и детских садов должны написать интересный пост или снять видео о том, как Сферум помогает им в работе. Далее опубликовать отзыв на своей странице или в сообществе образовательной организации в соцсети ВК с хештегом #ПроСферум. При этом важно, чтобы страница была открыта для других пользователей.

Итоги конкурса подведут 15 апреля 2024 года. 10 победителей получат набор для съемок — экшен-камера, штатив, кольцевая лампа, петличный микрофон. 50 лучших авторов получат брендированные подарки от Сферума, а еще смогут стать частью профессионального сообщества единомышленников «Лидеров Сферума». Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, учитель английского языка средней школы № 22 г. Октябрьского Айгуль Хажиева отметила, что участие в творческих конкурсах педагогам дает возможность проявить свои таланты и креативность, помогает выйти за пределы учебного плана и экспериментировать с различными методиками работы с учащимися.

— Педагоги, работающие в Сферуме, имеют возможность встречаться с выдающимися специалистами своей области, участвовать в образовательных программах и исследованиях, а также получать доступ к новейшим образовательным технологиям и методикам. Это является значительным преимуществом для педагогов, способствует их профессиональному росту и развитию, — отметила Айгуль Хажиева.

Напомним, учебный профиль Сферум в VK — российский информационно-коммуникационный сервис, который предназначен для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Платформа является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным.

Автор: Альфия Батырова