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25 Марта , 16:20

«Спутник ФМ» открыл прием заявок на музыкальный конкурс «Уфимская Волна 2024»

Радиостанция «Спутник ФМ» вновь начинает искать таланты! Открыт прием заявок на 13-й сезон музыкального фестиваля-конкурса «Уфимская Волна 2024». Проект по традиции стартует в феврале, а в ноябре награждает победителей в объявленных номинациях.

Конкурс реализуется на площадках радиоэфира «Спутник ФМ», телеэфира БСТ, сайта bash.news, группы проекта в соцсети «ВКонтакте» ufvolna. Подать заявку и ознакомиться с положением проекта можно на сайте bash.news в разделе konkurs/ufimskaya-volna/2024.

Принять участие в музыкальном проекте могут как дети (от 9 лет до 17 лет), так и взрослые (от 18 и старше) в разных номинациях.

Для финалистов проекта в каждой номинации в этом году (кроме «Народный выбор» и «Гран-при») введены первое, второе и третье места. В процессе реализации проекта возможно дополнительное учреждение специальных тематических номинаций от партнеров конкурса.

По традиции лучшие из лучших получат по завершении проекта ротацию песни на волнах радио «Спутник ФМ», а это потенциальная пятимиллионная аудитория, которая будет слушать в течение года ваш трек.

Напомним, что проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014», а также лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке проекта два Золотых микрофона — радийных Оскара, две победы в Международном фестивале «Радио без границ», две высших награды Всероссийского радиофестиваля «Хрустальный микрофон», в 2021 году проект выиграл грант Фонда президентских грантов, в 2022 году — грант Президентского фонда культурных инициатив.

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