Андрей Назаров показал Межвузовский кампус депутатам Госсобрания

Премьер-министр Правительства Андрей Назаров ознакомил парламентариев с лабораториями, рассказал об этапах строительства и задачах, которые стоят перед кампусом и научно-образовательным сообществом республики.

– Нам важно показать депутатскому корпусу реальные, можно сказать. физически ощутимые, результаты нашей совместной работы. Поэтому мы и пригласили вас сюда, в этот кампус, который является пространством, где объединяются студенты, ученые, разработчики, индустриальные партнеры, что позволяет добиваться синергетического эффекта. Реализация такого масштабного проекта показывает, что Башкортостан, несмотря на все сложности последнего времени, не только не утратил своего потенциала, но и вышел на качественно новый уровень, – рассказал Премьер-министр.

Глава Кабмина отметил, что эти и другие достижения управленческой команды Башкортостана возможны только в работе единой командой, и здесь значительный вклад в общую копилку внесли депутаты Государственного Собрания – Курултая республики.

– В 2023 году Правительство внесло на рассмотрение Госсобрания 46 законопроектов. Среди них 6 направлены на поддержку участников СВО и их семей. В целях внедрения программы защиты и поощрения инвестиций буквально за 10 дней были рассмотрены и приняты соответствующие изменения в 5 республиканских законов. В 6 раз сокращено количество предоставляемых инвестором документов и более чем в 2 раза – длительность принятия решений о предоставлении преференций и земельных участков. Выражаю благодарность депутатам за оперативное рассмотрение и принятие этих крайне необходимых законопроектов, – подчеркнул Андрей Назаров.

Визит парламентариев в Межвузовский кампус Уфы состоялся в преддверии представления отчета о деятельности Правительства республики за прошлый год, который запланирован на начало апреля. В этом году в рамках отчета подводятся итоги работы не только за прошедший год - охватывается вся пятилетка деятельности текущего состава Правительства Башкортостана.