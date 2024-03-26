Как установить и как обслуживать пожарный извещатель?

Установить пожарный извещатель несложно. Об этом рассказывают специалисты Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.
В комплекте с извещателем есть батарейка и кронштейн. Сам датчик легкий, его можно прикрепить даже на двухсторонний скотч. Когда вы вставите батарейку в устройство, прозвучат 2 коротких сигнала. Это означает, что извещатель в рабочем состоянии.
Извещатель нужно прикрепить на потолок или высоко на стену – дым идет вверх.
Датчики рекомендуется устанавливать в каждой комнате, где спят люди, и над дверным проемом между кухней и коридором.
Пожарные извещатели не ставят в помещениях с высокой влажностью. Еще их нельзя ставить близко к камину или печи, над плитой.
О том, как получить пожарный извещатель – читайте в нашем посте.
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