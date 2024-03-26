Обязанности жильцов многоквартирного дома

Какие правила нужно соблюдать, если вы живете в многоквартирном доме? Напоминают специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Использовать квартиру только для проживания: в ней нельзя открыть магазин или офис без перевода в нежилой фонд.
Соблюдать тишину согласно республиканскому законодательству: с 23:00 до 7:00 в будни и с 23:00 до 9:00 в выходные, плюс тихий час с 13:00 до 15:00. В это время нельзя слишком громко включать звук, играть на музыкальных инструментах.
Следить за чистотой: выбрасывать мусор только в контейнеры и содержать в порядке квартиру. Иначе соседи вправе вызвать Роспотребнадзор или полицию.
Не курить в местах общего пользования: в лифте, подъезде, подвале, на лестничной площадке или чердаке. За курение в таких местах предусмотрены штрафы. Также штрафуют, если дым от курения на балконе попадает в соседнюю квартиру.
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