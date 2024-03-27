Как проходит донация крови?

Перед посещением процедуры установите мобильное приложение службы крови:
- Google Play – vk.cc/3q8fsL
- App Store – vk.cc/chpyCw
- AppGallery – vk.cc/bY2GCJ
После установки вам нужно получить код донации в регистратуре Республиканской станции переливания крови или от специалистов выездной бригады после одной донации. Код нужно ввести при регистрации в приложении. Он будет активирован в течение 24 часов. Если с момента получения кода прошло более 24 часов, но он все еще не активен, обратитесь в службу поддержки: [email protected].
Процедура донации:
Регистратура
Донор предоставляет паспорт и СНИЛС. Специалист проверит данные в информационных базах, оформит карту и даст донору заполнить анкету о состоянии здоровья и образе жизни.
Посещение врача-трансфузиолога
Врач осмотрит донора и изучит заполненную анкету. Окончательное решение о допуске донора к процедуре принимает он. В случае медицинского отвода врач разъяснит причину и срок отвода.
Лаборатория экспресс-анализа крови из пальца
Донора обследуют, чтобы определить уровень гемоглобина, группу крови и дополнительные параметры. От результатов этого обследования зависит, сможет ли человек в этот день стать донором.
Отдых перед донацией
Перед сдачей крови донору нужно отдохнуть. Ему предложат сладкий чай и воду, чтобы сохранить баланс жидкости в организме.
Донация
Процедура проходит в максимально комфортных для донора условиях. Кровь забирают в специальные одноразовые стерильные и закрытые системы.
Компенсация питания и дни отдыха
О льготах для доноров читайте здесь.
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