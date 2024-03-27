Как проходит донация крови?

Перед посещением процедуры установите мобильное приложение службы крови:

- Google Play – vk.cc/3q8fsL

- App Store – vk.cc/chpyCw

- AppGallery – vk.cc/bY2GCJ



После установки вам нужно получить код донации в регистратуре Республиканской станции переливания крови или от специалистов выездной бригады после одной донации. Код нужно ввести при регистрации в приложении. Он будет активирован в течение 24 часов. Если с момента получения кода прошло более 24 часов, но он все еще не активен, обратитесь в службу поддержки: [email protected].



Процедура донации:



Регистратура



Донор предоставляет паспорт и СНИЛС. Специалист проверит данные в информационных базах, оформит карту и даст донору заполнить анкету о состоянии здоровья и образе жизни.



Посещение врача-трансфузиолога



Врач осмотрит донора и изучит заполненную анкету. Окончательное решение о допуске донора к процедуре принимает он. В случае медицинского отвода врач разъяснит причину и срок отвода.



Лаборатория экспресс-анализа крови из пальца



Донора обследуют, чтобы определить уровень гемоглобина, группу крови и дополнительные параметры. От результатов этого обследования зависит, сможет ли человек в этот день стать донором.



Отдых перед донацией



Перед сдачей крови донору нужно отдохнуть. Ему предложат сладкий чай и воду, чтобы сохранить баланс жидкости в организме.



Донация



Процедура проходит в максимально комфортных для донора условиях. Кровь забирают в специальные одноразовые стерильные и закрытые системы.



Компенсация питания и дни отдыха



О льготах для доноров читайте здесь.



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