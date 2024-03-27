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Общество
27 Марта , 14:04

Как проходит донация крови?

В прошлом посте мы со специалистами из Министерства здравоохранения Республики Башкортостан рассказали о том, как стать донором. Объясняем, как проходит донация крови.

 Перед посещением процедуры установите мобильное приложение службы крови:
- Google Play – vk.cc/3q8fsL
- App Store – vk.cc/chpyCw
- AppGallery – vk.cc/bY2GCJ

После установки вам нужно получить код донации в регистратуре Республиканской станции переливания крови или от специалистов выездной бригады после одной донации. Код нужно ввести при регистрации в приложении. Он будет активирован в течение 24 часов. Если с момента получения кода прошло более 24 часов, но он все еще не активен, обратитесь в службу поддержки: [email protected].

Процедура донации:

Регистратура

Донор предоставляет паспорт и СНИЛС. Специалист проверит данные в информационных базах, оформит карту и даст донору заполнить анкету о состоянии здоровья и образе жизни.

Посещение врача-трансфузиолога

Врач осмотрит донора и изучит заполненную анкету. Окончательное решение о допуске донора к процедуре принимает он. В случае медицинского отвода врач разъяснит причину и срок отвода.

Лаборатория экспресс-анализа крови из пальца

Донора обследуют, чтобы определить уровень гемоглобина, группу крови и дополнительные параметры. От результатов этого обследования зависит, сможет ли человек в этот день стать донором.

Отдых перед донацией

Перед сдачей крови донору нужно отдохнуть. Ему предложат сладкий чай и воду, чтобы сохранить баланс жидкости в организме.

Донация

Процедура проходит в максимально комфортных для донора условиях. Кровь забирают в специальные одноразовые стерильные и закрытые системы.

Компенсация питания и дни отдыха

О льготах для доноров читайте здесь.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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