Как облагаются доходы физических лиц, полученные в 2023 году по вкладам в банках

Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату фактического получения доходов в виде процентов. Не облагаются налогом доходы по счетам эскроу и по вкладам в валюте Российской Федерации со ставкой не более 1% в течение всего года.

Декларировать доходы по вкладам не требуется, так как налоговый орган сам рассчитает сумму налога по итогам года на основании сведений, полученных от банков до 01 февраля 2024 года. Эти сведения отражены в Личном кабинете для физических лиц.

Не вся сумма дохода будет облагаться налогом. Необлагаемый доход зависит от ключевой ставки Банка России и рассчитывается по формуле 1 млн рублей * 15% = 150 тыс. рублей (15% — максимальная ключевая ставка ЦБ РФ на начало каждого месяца 2023 года).

Таким образом, налогом будет облагаться только сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превышает 150 тысяч рублей.

Сумма налога будет указана в налоговом уведомлении, которое поступит налогоплательщикам во втором полугодии 2024 года, уплатить налог необходимо не позднее 1 декабря 2024 года.

Источник: пресс-служба УФНС РБ