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Общество
28 Марта , 12:06

С 1 апреля в Башкирии стартует цикл онлайн-консультаций по ЕГЭ и ОГЭ

На официальном образовательном портале «Электронное образование РБ» начинается работа по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации.

Альберт Загиров
Фото:Альберт Загиров

В пресс-службе минобрнауки РБ нам рассказали, что в разделах портала «Подготовка к ЕГЭ» и «Подготовка к ОГЭ» есть материалы для подготовки к экзаменам и ссылки на консультации. А с 1 апреля можно будет получить онлайн-консультации по всем учебным предметам, которые проведут преподаватели вузов и учителя школ, входящие в республиканские предметные комиссии.

Трансляции будут проходить на канале ютьюб с 15.00 до 17.00: для выпускников 11 классов — каждые вторник и четверг (2 — 25 апреля), 9 классов — каждые среду и пятницу (3 — 26 апреля).

Все желающие могут задать вопросы, касающиеся подготовки к экзаменам, по электронной почте: [email protected] или [email protected].

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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