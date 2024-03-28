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Общество
28 Марта , 12:02

В Башкирии пройдёт благотворительная акция «Красная гвоздика»

С 10 апреля по 22 июня в Башкирии пройдет благотворительная акция «Красная гвоздика» в поддержку ветеранов боевых действий.

Альберт Загиров
Фото:Альберт Загиров

Организатором ежегодной акции является благотворительный фонд «Память поколений». Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо купить значок «Красная гвоздика», символы распространяются через сетевые магазины, волонтеров и партнеров проекта.

Все вырученные средства будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий, приобретение медикаментов, инвалидных кресел, протезов, слуховых аппаратов.

В Башкирии за шесть лет проведения акции помощь от фонда получили 413 ветеранов и одно учреждение на сумму более 50 миллионов рублей.

Напомним, что с подачи главы республики Радия Хабирова в Башкирии продолжается акция «Молись, брат, я прикрою».

Источник: газета «Республика Башкорстан»

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