В Башкирии пройдёт благотворительная акция «Красная гвоздика»

Организатором ежегодной акции является благотворительный фонд «Память поколений». Принять участие в проекте может каждый. Для этого необходимо купить значок «Красная гвоздика», символы распространяются через сетевые магазины, волонтеров и партнеров проекта.

Все вырученные средства будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий, приобретение медикаментов, инвалидных кресел, протезов, слуховых аппаратов.

В Башкирии за шесть лет проведения акции помощь от фонда получили 413 ветеранов и одно учреждение на сумму более 50 миллионов рублей.

Напомним, что с подачи главы республики Радия Хабирова в Башкирии продолжается акция «Молись, брат, я прикрою».

Источник: газета «Республика Башкорстан»