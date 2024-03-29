Виды пенсий в России

Страховая. Ее получают жители, которые достигли пенсионного возраста, заработали стаж и накопили нужное число пенсионных коэффициентов. Для получения страховой пенсии в 2024 году необходимо минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.
Накопительная. Она формируется:
• у работающих жителей 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;
• у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;
• у жителей, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
• у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.
Государственная. Ее назначают отдельным категориям:
- военнослужащим;
- космонавтам;
- госслужащим;
- летчикам-испытателям;
- пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф;
- участникам ВОВ;
- награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя».
Социальная. Она назначается людям, у которых по разным причинам недостаточно подтвержденного трудового стажа для получения страховой пенсии. Также ее выплачивают детям, потерявшим одного или обоих родителей, и людям с инвалидностью.
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