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Общество
29 Марта , 12:21

Виды пенсий в России

Какие бывают пенсии, чем они различаются и кто может стать пенсионером в 2024 году – объясняют специалисты Отделения Соцфонда по Республике Башкортостан.

Страховая. Ее получают жители, которые достигли пенсионного возраста, заработали стаж и накопили нужное число пенсионных коэффициентов. Для получения страховой пенсии в 2024 году необходимо минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

 Накопительная. Она формируется:

• у работающих жителей 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;

• у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии;

• у жителей, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников Программы государственного софинансирования пенсий;

• у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.

 Государственная. Ее назначают отдельным категориям:

- военнослужащим;
- космонавтам;
- госслужащим;
- летчикам-испытателям;
- пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф;
- участникам ВОВ;
- награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

 Социальная. Она назначается людям, у которых по разным причинам недостаточно подтвержденного трудового стажа для получения страховой пенсии. Также ее выплачивают детям, потерявшим одного или обоих родителей, и людям с инвалидностью.

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