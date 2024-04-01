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Общество
1 Апреля , 15:51

Художник-карикатурист из Башкортостана признался, что никогда никого не разыгрывал 1 апреля

Для Камиля Бузыкаева, известного художника-карикатуриста, 1 апреля — обычный день. Он никого не разыгрывает в этот день, чтобы дразнить и шутить есть остальные 364 дня, смеется автор колких рисунков.

Рисунок Камиля Бузыкаева
Рисунок Камиля Бузыкаева

— Друзья и близкие давно привыкли ко мне и не обижаются. У меня довольной узкий круг людей, которые могут подойти ко мне близко. Поэтому я могу расстроиться, если не понял их юмора, но долго не обижаюсь на шутки — быстро отхожу, — признался Камиль Бузыкаев.

Вместе с тем художник-карикатурист убежден, что смех продлевает жизнь, а чувство юмора сохраняет отношения. С этим согласно большинство жителей нашей страны — социологическое агентство «Вебер» проанализировало мнение россиян. По результатам исследований можно сказать, что 75% жителей нашей страны согласны с тем, что смех продлевает жизнь и считают, что чувство юмора сохраняет отношения.

Социологическое агентство «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов. Это агентство в своем роде уникально: оно сочетает классический подход с цифровыми технологиями, а в приоритет ставит людей — с их уникальными взглядами и противоречиями.

Как сообщило социологическое агентство «Вебер», на 1 апреля 40% россиян разыгрывают своих близких и друзей. 57% опрошенных жителей страны отметили, что они действительно обижались на шутки в их сторону, а у 36% никогда такой обиды не было.

31% респондентов в ходе опроса честно признались, что смеются исключительно из вежливости, когда им присылают или рассказывают шутку, которую они уже видели/слышали. В то же время 51% не стесняются заявить собеседнику, что встречали ее ранее.

Удивительно, но факт — 69% россиян хотя бы раз шутили во время стрессовых для них ситуаций.

Уточняем: изучение общественного мнения проводилось АНО «Диалог Регионы» 20 марта 2024 года в сети методом River Sampling среди 1 200 респондентов старше 18 лет.

Автор: Альфия Батырова

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