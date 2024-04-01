Молодёжь Башкирии приглашают к участию в конкурсе Росмолодёжь.Гранты

Конкурсы на получение грантов — один из основных способов поддержки молодёжных инициатив. За последние три года молодёжь Башкортостана привлекла более 150 млн рублей на реализацию своих идей. Для помощи в оформлении, подаче заявок или доработке идей работает Молодёжный проектный офис при Госкомитете Республики Башкортостан по молодёжной политике.

Участники могут подавать заявки по одному из 18 предложенных направлений через автоматизированную систему «Молодёжь России»: grants.myrosmol.ru. Проекты, получившие наивысшую оценку экспертов, получат грант до 1 млн рублей.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Росмолодёжи и в автоматизированной системе «Молодёжь России».

2 апреля с 10:00 до 20:00 по Москве в павильоне 55 ВДНХ на площадке Международного форума «Россия» состоится день социального проектирования. В это время будет проходить и марафон, посвящённый старту грантового конкурса. Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть с 10:00 до 14:00 на страницах Росмолодёжь.Гранты в социальных сетях.

В Молодёжном пространстве «Йәшлек House» в Уфе 1 апреля в 19:00 пройдёт региональный марафон, на котором организаторы расскажут о начале грантового сезона и проконсультируют по проектам. Регистрация доступна по ссылке: https://clck.ru/39nhYW. Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено.

Источник: Молодёжная газета