Грантовый конкурс «Студенческий стартап»

Проекты отбирают по семи направлениям:

— цифровые технологии;

— медицина и технологии здоровьесбережения;

— новые материалы и химические технологии;

— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

— биотехнологии;

— ресурсосберегающая энергетика;

— креативные индустрии.



Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, ИИ и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.



Подать заявку нужно здесь: vk.cc/cbj92s.



Вы можете получить бесплатную консультацию по конкурсу в Центре содействия инновациям в Республике Башкортостан. Адрес офиса: г. Уфа, ул. Мира, 14, 10 этаж, блок Б. Тел. 8 (34-72) 13-10-62.



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