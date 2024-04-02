Грантовый конкурс «Студенческий стартап»

Проекты отбирают по семи направлениям:
— цифровые технологии;
— медицина и технологии здоровьесбережения;
— новые материалы и химические технологии;
— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
— биотехнологии;
— ресурсосберегающая энергетика;
— креативные индустрии.
Приоритет получат проекты в области микроэлектроники, БПЛА, станкостроения, ИИ и цифровых технологий, а также персонализированной медицины и агробиотехнологий.
Подать заявку нужно здесь: vk.cc/cbj92s.
Вы можете получить бесплатную консультацию по конкурсу в Центре содействия инновациям в Республике Башкортостан. Адрес офиса: г. Уфа, ул. Мира, 14, 10 этаж, блок Б. Тел. 8 (34-72) 13-10-62.
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