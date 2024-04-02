+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Общество
2 Апреля , 14:57

Как обеспечивают выполнение капремонта, если собственники не принимают решение о проведении работ?

Как обеспечивают выполнение капремонта, если собственники не принимают решение о проведении работ? Объясняют специалисты Госкомжилстройнадзора по Республике Башкортостан.

Если собственники в течение трёх месяцев с момента получения предложений регоператора о сроке, перечне работ, их стоимости и источников финансирования не приняли решение, то его принимает орган местного самоуправления.

Орган местного самоуправления также принимает решение о формировании фонда капремонта, если собственники, которые формируют фонд капремонта на специальном счете, не провели ремонт общего имущества в МКД, но выполнение работ требуется. Орган направит такое решение владельцу специального счета.

Владелец специального счета обязан перечислить средства на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента получения решения органа местного самоуправления.

В случае, если владелец специального счета не перечислил средства, любой собственник помещения в МКД и орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании средств.

Читайте также:

 Что будет, если собственники не примут отчет управляющей организации?

 Что такое проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ при капремонте дома и зачем она нужна?

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Читайте нас:

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru