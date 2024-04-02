Как обеспечивают выполнение капремонта, если собственники не принимают решение о проведении работ?

Если собственники в течение трёх месяцев с момента получения предложений регоператора о сроке, перечне работ, их стоимости и источников финансирования не приняли решение, то его принимает орган местного самоуправления.



Орган местного самоуправления также принимает решение о формировании фонда капремонта, если собственники, которые формируют фонд капремонта на специальном счете, не провели ремонт общего имущества в МКД, но выполнение работ требуется. Орган направит такое решение владельцу специального счета.



Владелец специального счета обязан перечислить средства на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента получения решения органа местного самоуправления.



В случае, если владелец специального счета не перечислил средства, любой собственник помещения в МКД и орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании средств.



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