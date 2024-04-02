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2 Апреля , 12:17

Вниманию педагогов Башкортостана: для тех, кто учит и учится – обновленный курс от Сферума

Все педагоги республики могут пройти обновленный бесплатный онлайн-курс «Учебный профиль Сферум в VK Мессенджере: решение образовательных задач с использованием сервиса» по работе в информационно-коммуникационном образовательном сервисе Сферум.

Альфия Батырова
Фото:Альфия Батырова

Этот курс разработали при поддержке Министерства просвещения РФ. Материалы курса существенно обновили, поскольку появились новые возможности в сервисе и расширилась функциональность. Надо отметить, что все последние доработки в Сферуме реализовали благодаря активному участию педагогов в исследовательских группах и на основе обратной связи от них.

— Педагоги, работающие в Сферуме, имеют возможность встречаться с выдающимися специалистами своей области, участвовать в образовательных программах и исследованиях, а также получать доступ к новейшим образовательным технологиям и методикам. Это является значительным преимуществом для педагогов и способствует их профессиональному росту и развитию, — уверена советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, учитель английского языка школы № 22 г. Октябрьского Айгуль Хажиева.

В обновленном курсе появились:

— материалы от команды Сферума и педагогов, которые делятся идеями для уроков и внеурочной коммуникации;

— новые полезные функции сервиса: важные сообщения, мини-приложения для сбора файлов, каналы, мотивирующие награды для учеников.

При этом в основе курса сохранили информацию о ключевых возможностях Сферума.

Чему научатся слушатели курса:

— создавать чаты в учебном профиле

— приглашать в них участников

— планировать онлайн-уроки и родительские собрания в видеозвонках

— проводить учебные опросы

Новые знания помогут педагогам эффективнее использовать цифровые инструменты в решении повседневных задач.

В программе курса три видеоурока, в которых спикерами выступили заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева, заведующий Педагогической мастерской Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ), учитель года России 2018 Алихан Динаев и руководитель отдела интеграции сервиса Сферум, VK Ирина Белевская.

Кроме того, участников курса ждут домашнее задание и итоговый тест из 10 вопросов. Формат обучения — дистанционный, на 8 академических часов, а приступить к курсу можно в любой момент.

После успешного окончания курса и сдачи теста педагог получит именной сертификат и сможет добавить его к своему портфолио.

На конец марта 2024 года на курс было подано почти 99 тыс. заявок, а более 42 тыс. слушателей уже получили свой сертификат о его прохождении.

— За полгода своего существования наш бесплатный онлайн-курс показал свою востребованность со стороны педагогического сообщества. В то же время, за этот период наш сервис значительно расширил число полезных в образовательном процессе функций, и именно поэтому команда Сферума приняла решение об обновлении курса. Теперь учителям доступно еще больше полезной информации о работе Сферума и идей по организации учебного процесса, — заявил Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Более подробную информацию о курсе можно найти по ссылке: https://vk.cc/cq0ySB

Напомним, учебный профиль Сферум в VK Мессенджере — российский информационно-коммуникационный сервис, предназначенный для образовательных целей и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Учебный профиль Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование в классе более эффективным и современным, но при этом не заменяет его. В учебном профиле можно переписываться в чатах, совершать онлайн-звонки, обмениваться учебными материалами: файлами, фото и видео размером до 4 ГБ и проводить опросы.

Автор: Альфия Батырова

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