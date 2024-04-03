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Общество
3 Апреля , 09:50

Медиаспециалисты из Башкортостана могут повысить свои профессиональные компетенции

«Мастерская новых медиа» — федеральная образовательная программа для медиатехнологов, объявила набор на второй поток. Участниками направления «Медиакоммуникации» могут стать медиаменеджеры, руководители и ведущие сотрудники пабликов и каналов в соцсетях, блогеры, SMM-специалисты, создатели контента.

Во время обучения участники узнают о современных трендах и стандартах работы в новых медиа, особенности создания уникального контента и полезных медиапроектов, о личном бренде в медиа, изучат опыт Мастеров и их команд. После завершения обучения выпускники становятся частью сообщества Мастерской и получают дополнительные возможности развития своих инициатив и саморазвития.

Особенность программы — принцип авторских мастерских. Среди Мастеров программы — известные медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, руководитель АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, и другие. Спикеры программы — лучшие специалисты в области медиа, коммуникаций, киноиндустрии.

— В этом году очень высокий конкурс на Мастерскую — 42 человека на место, поэтому уровень участников, которые прошли на программу, очень высокий, — так оценила участников первого потока направления «Медиакоммуникации» основатель «Мастерской новых медиа», заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Участниками обучения второго потока станут 75 сильнейших кандидатов. Их ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение, а также проживание и питание бесплатное.

А теперь главное: подать заявку и пройти первые этапы отбора — анкету и творческое задание — необходимо до 19 апреля на платформе мастерскаяновыхмедиа.рф. Лучшие будут допущены до финального этапа
— онлайн-интервью.

Справка:

«Мастерская новых медиа» — программа для медиа- и PR-технологов. Развивает крупнейшее сообщество медиаспециалистов, которое формирует конструктивную и безопасную информационную среду, реализует полезные медиапроекты. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Более 250 выпускников получили серьезное карьерное продвижение — стали ведущими и экспертами крупных федеральных медиапроектов и медиа, кураторами информационной работы в регионах.

Автор: Альфия Батырова

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