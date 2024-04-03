Резиденты ОЭЗ «Алга» будут внедрять принципы устойчивого развития в работу своих предприятий

Резиденты особой экономической зоны «Алга» намерены внедрять в деятельность своих предприятий принципы устойчивого развития по примеру управляющей компании ОЭЗ. Так, результаты применения данных принципов в преференциальных зонах Башкортостана приведены в пример для других регионов России в рамках образовательной программы «Повестка ESG: механизмы повышения инвестиционной привлекательности территорий с преференциальным режимом», организованной Институтом экономики знаний при поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). Опытом использования ESG-принципов в работе особой экономической зоны «Алга» и индустриального парка «Уфимский» поделился директор управляющей компании ОЭЗ Артем Пензин. В ходе своего выступления он рассказал о том, как внедрение принципов устойчивого развития влияет на инвестиционную привлекательность региона.

Результаты работы управляющей компании, функции которой возложены на Корпорацию развития Республики Башкортостан, прокомментировал руководитель ведомства Наиль Габбасов.

— Сейчас в бизнес-среде все больше растет внимание к теме ESG. Вскоре инвестиционная привлекательность инфраструктурных площадок будет напрямую зависеть от того, сможет ли управляющая компания обеспечить их соблюдение. Именно поэтому Башкортостан стал одним из первых регионов, внедривших принципы устойчивого развития в крупнейших преференциальных зонах, — отметил Наиль Габбасов. — Отмечу, что применение принципов ESG способствует более динамичному развитию особой экономической зоны «Алга». У инвесторов есть возможность изучить нефинансовую отчетность, данные о соблюдении принципов экологичности, охраны труда, социальной политики и корпоративного управления как в работе управляющей компании, так и резидентов, что является преимуществом в принятии решения о реализации проекта в ОЭЗ.

Напомним, в 2022 году особая экономическая зона «Алга» вошла в число пилотных инфраструктурных площадок по внедрению принципов устойчивого развития в деятельность управляющей компании, а также первой преференциальной зоной, чья нефинансовая отчетность была опубликована в открытом доступе. Ежегодно эксперты АКИТ РФ проводят аудит ОЭЗ, по итогам которого составляется дорожная карта по достижению целей устойчивого развития.

По результатам аналитики, представленной в ходе заседания экспертного совета по развитию промышленной инфраструктуры АКИТ РФ, Башкортостан вошел в десятку лидеров по внедрению принципов устойчивого развития.

— Мы нацелены на то, чтобы соблюдение принципов ESG стало нормой как для управляющей компании, так и для потенциальных резидентов особой экономической зоны и организаций, с которыми они взаимодействуют. Так, совместными усилиями нам удастся значительно повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ и региона в целом, — добавил Наиль Габбасов.

Справочно:

Принципы устойчивого развития (ESG) предполагают ответственное отношение к окружающей среде, высокую социальную ответственность и качество корпоративного управления. Стандарты ESG влияют на способность компаний создавать долгосрочную ценность и тем самым перейти от краткосрочного бизнес-поведения к долгосрочному, обеспечивая свою конкурентоспособность.

Особая экономическая зона «Алга» была создана в 2020 году на территориях Стерлитамакского и Ишимбайского районов. В 2023 году Постановлением Правительства России в состав ОЭЗ была включена территория индустриального парка «Уфимский». Так, общая площадь ОЭЗ «Алга» на сегодняшний день составляет 763 га. На текущий момент в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент с общим объемом инвестиций свыше 60 млрд рублей. Подробную информацию о получении статуса резидента особой экономической зоны «Алга» можно узнать на сайте https://oezalga.ru/ и по телефону +7 (347) 214-90-70.