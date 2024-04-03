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Общество
3 Апреля , 17:11

В Башкирии меры поддержки семей с детьми собрали в одном справочнике

Справочник «Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2024 году» опубликован в электронном виде.

Альберт Загиров
Фото:Альберт Загиров

В республике на материальную поддержку государства имеют все семьи, в которых родился ребенок, независимо от доходов. На дополнительную, причем существенную, помощь имеют право многодетные и малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, одинокие родители. Поддержка также оказывается будущим мамам.

Меры поддержки, на которые может рассчитывать та или иная семья, приведены в самом полном справочнике.

Цифровой справочник по мерам поддержки семей с детьми можно найти по ссылке.

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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