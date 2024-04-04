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Общество
4 Апреля , 12:18

На период половодья во всех муниципалитетах Башкортостана организовали 276 пунктов временного проживания людей

На период половодья во всех муниципалитетах Башкортостана организовали 276 пунктов временного проживания людей. При необходимости в них могут разместить до 37 тыс. человек. Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства республики, рассказал об этом на брифинге «Паводок в Башкортостане».

Узнать расположение этих пунктов можно через систему «Паводок 2.0» по ссылке: vk.cc/9ozL6a. В пунктах есть запасы воды и продуктов, помещения для женщин, детей и пожилых людей. В каждом пункте при необходимости будут оказывать медицинскую помощь.

Напомним, в случае чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.

Полную версию брифинга смотрите здесь.

#ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

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