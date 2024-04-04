Жителей Башкирии приглашают поучаствовать в грантовом конкурсе Росмолодёжи

На сайте «Молодёжь России» объявили о старте грантового конкурса, подать заявку на участие в котором можно здесь же в личном кабинете. Проекты на конкурс должны быть направлены на решение какой-либо социальной проблемы и не иметь цели обогатиться. Всего в конкурсе заявлено 18 номинаций, которые касаются практически всех сфер жизни человека.

Для помощи участникам работает специальный чат-бот, а также бесплатная горячая линия по номеру: 8 (800) 333-77-37.

Фото: «Молодежь России».

Источник: газета «Республика Башкортостан»