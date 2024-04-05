Для российских школьников Росатом проведет третий «Урок цифры» по квантовым технологиям

На уроке учащимся расскажут о применении квантовых технологий в медицине и о профессиях будущего, связанных с физикой, биологией и химией.

Госкорпорация «Росатом», являющаяся стратегическим партнером и разработчиком урока, проведет занятия для школьников и педагогов по теме применения квантовых вычислений в современной медицине. Особое внимание будет уделено квантовой физике и междисциплинарным исследованиям, способствующим развитию медицины будущего. Учащимся также расскажут о новых специальностях в области квантовых технологий, включая биомедицину и смежные области науки, а также о возможностях получения соответствующих профессий в российских вузах.

Новый «Урок цифры» будет состоять из учебного фильма и тренажеров для учащихся разных классов. Главным героем фильма станет школьница, увлеченная физикой и биологией, которая хочет сочетать эти две науки. Во время путешествия по микровселенной российские ученые познакомят ее с новыми технологиями, использующими квантовые вычисления для создания эффективных лекарств, борьбы с вирусами, исследования структуры мозга, расшифровки ДНК и других задач.

Школьники также смогут пройти игровые тренажеры, где им предстоит сравнить работу обычного и квантового компьютеров, правильно расставить квантовые сенсоры и решить задачи, связанные с обработкой генома и поиском новых лекарств.

В рамках мероприятия также будут проведены открытые уроки, где школьники смогут общаться с ведущими российскими учеными, работающими в области квантовых вычислений и биотехнологий. Один из таких уроков пройдет 23 апреля на площадке Российского квантового центра (РКЦ), и его проведет советник генерального директора Госкорпорации «Росатом», сооснователь РКЦ Руслан Юнусов. Школьникам выступят также молодые исследователи квантовых технологий из различных научных учреждений.

Популяризация квантовых технологий среди школьников и студентов является одной из ключевых задач Госкорпорации «Росатом» в рамках дорожной карты «Квантовые вычисления». В прошлом году свыше 3,5 миллиона человек приняли участие в уроке о квантовых технологиях.

Источник: Молодёжная газета