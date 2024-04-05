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Общество
5 Апреля , 17:07

В Уфе пройдёт фестиваль патриотической песни «Боевая высота»

IX Республиканский фестиваль-конкурс авторской патриотической песни «Боевая высота» состоится 17 мая в «Арт-Квадрате», сообщили в министерстве культуры (6+).

пресс-служба министерства культуры РБ
Фото:пресс-служба министерства культуры РБ

Фестиваль соберёт талантливых солистов и творческие коллективы. Отборочный тур пройдёт в заочном формате по видеоматериалам с 4 марта по 15 апреля. Финальный тур завершится Гала-концертом.

В фестивале примут участие Владимир Воронов (Череповец), Валерий Петряев (Ярославль), Артур Саянов (Москва), отец Виктор (Уфа), группы «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Контингент» (Оренбург), «Десантное братство» (Ульяновск) и «Блокпост» (Димитровград).

В программе также работа интерактивных площадок, в том числе для детей, выставка ретротехники и экспонатов, представленных поисковыми отрядами, просветительские и спортивные мастер-классы, показательные выступления военно-патриотических клубов и спортивных секций. Также будет работать полевая кухня.

Напомним, что проект реализуется по инициативе общественной организации «Ветеран» и Российского союза ветеранов Афганистана при поддержке министерства культуры РБ.

пресс-служба министерства культуры РБ
Фото:пресс-служба министерства культуры РБ

Источник: газета «Республика Башкортостан»

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