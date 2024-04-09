В Башкортостане ветераны СВО и члены семей погибших бойцов смогут воспользоваться специализированным разделом на портале Госуслуг

В этом разделе — подробное описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней, в также ответы на популярные вопросы.

Обо всех направлениях работы фонда на портале Госуслуг может рассказать Робот Макс, он же дает моментальные ответы на типичные вопросы от ветеранов и их родственников.

По словам председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой, сейчас делается многое, чтобы герои могли оперативно получать достоверную информацию и обращаться за помощью в удобном для них формате.

— Внедряемая нами современная цифровая система позволит собирать отзывы о качестве предоставляемых мер поддержки, чтобы мы могли оперативно реагировать на сложные ситуации. Благодарим Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России во главе с Максутом Шадаевым за помощь в ее создании. Мы продолжим совместную работу в рамках реализации проекта по цифровизации деятельности фонда, — отметила Анна Цивилева.

С 1 мая 2024 года на технологической платформе Госуслуг начнет работать новый сайт фонда «Защитники Отечества». На этом сайте будут представлены новостные разделы и анонсы мероприятий фонда, информационные блоки по направлениям социального и медицинского сопровождения, трудоустройства и обучения, юридическая помощь, общественные и благотворительные проекты, электронная приемная.

Служба поддержки фонда «Защитники Отечества» в тестовом режиме начала работу на первой кнопке короткого номера «117» горячей линии Минобороны России. Сотрудники контакт-центра принимают и обрабатывают обращения, с 29 февраля контакт-центр фонда принял уже более 20 тысяч обращений.

Руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан Гульнур Кульсарина уверена, что проводимая фондом системная работа по цифровизации информации сделала ее доступнее для ветеранов специальной военной операции. Работа, проводимая совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, направлена именно на это.

— Перевод консультационной помощи в цифровой формат удобен тем, что защитники Отечества и их близкие могут воспользоваться ею в любое удобное для себя время. Контакт-центр также расширит возможности для получения необходимой информации. В Башкортостане работу регионального колл-центра телефонного консультирования мы организовали еще в конце 2023 года. К нам по телефону 8(347) 268-01-02 поступило порядка 4 тысяч звонков, что говорит о его востребованности, — уточнила Гульнур Кульсарина.

Напомним, Фонд «Защитники Отечества» создан по инициативе Президента России. Сейчас в штате филиала фонда в Башкортостане 97 социальных координаторов, они есть во всех муниципалитетах, а в некоторых районах и городах — их по два.

Чаще всего в фонд обращаются с просьбами помочь в получении удостоверения ветерана боевых действий, для назначения мер поддержки, с вопросами по федеральным и региональным выплатам, которые связаны с участием в СВО.

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане находится по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 107. Время работы: с 9.00 до 18.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Предварительная консультация по телефону: 8 (347) 268-01-02.

Автор: Альфия Батырова