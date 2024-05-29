Медицинский психолог: Электронные сигареты не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных табакокурением, умирает около 7 000 000 человек. А в последние годы наблюдается отчетливая тенденция к увеличению распространения табакокурения среди молодежи и более раннему началу регулярного курения. О том, насколько важно и актуально проведение такой тематической недели, и что человек должен сделать для того, чтобы отказаться от употребления табака, «МГ» рассказала медицинский психолог высшей квалификационной категории, главный медицинский психолог Республиканского клинического наркологического диспансера Анжелика Ишмеева:

— Считаю, что проведение такой тематической недели крайне важное мероприятие, поскольку необходимо защитить граждан от табачного дыма и последствий потребления табака. Всегда активно выступаю за предупреждающие меры, верю в разумность человека современного и в его способность к здравому выбору.

— Как вы думаете, почему за последние годы наблюдается замедление темпов снижения распространенности курения?

— Возможно, это связанно с бешеным темпом работы конвейеров, выпускающих электронные сигареты, с высокобюджетными статьями на рекламу, снижением общей грамотности по таким предметам, как химия и физика, с модой на героев, которые волевыми усилиями преодолели проблему зависимости, а не на тех, которые благодаря своему гармоничному развитию не стали жертвами антисоциальных афер и преступлений против личности. Это и последствие перемен в детско-родительских отношениях, так называемая «дружба, полностью равные во всех сферах отношения» и, конечно, изобилие фейковой информации на просторах интернета.

— А никотинсодержащая продукция типа вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака безвредна или тоже наносит вред организму?

— Все это многообразие электронных приспособлений по доставке никотина и еще целого ряда токсичных соединений в организм человека травмируют его здоровье и ухудшают качество жизни. Дизайн от ассоциации с безобидной силиконовой игрушкой — прорезывателем для молочных зубов до затейливого механизма, тайного оружия героя бондианы, рассчитан на привлечения внимания широкого спектра аудитории.

Все сложнее на этапе первых проб идентифицировать жертву маркетинга никотинового рынка. Появившийся в медицине разговорный термин «Попкорновая болезнь легких» (облитерирующий бронхиолит) связан именно с этими приспособлениями.

Не прошло еще и 15 лет, как начали появляться эти гаджеты в табачных лавках, но этого уже достаточно для пугающей статистики последствий употребления никотиновой и без никотиновой продукции вдыхания через «трубочку».

Вывод очевиден: электронные сигареты не могут считаться здоровой альтернативой обычным сигаретам.

— Анжелика Тамерлановна, как борются с курением и его последствиями в вашей больнице?

— В ГБУЗ Республиканском клиническом наркологическом диспансере есть комплексная «Антиникотиновая программа», включающая курс детоксикации, а также мобилизации защитных функций организма и цикл психотерапевтических мероприятий. В отделении медицинской реабилитации в стационарных условиях мультимодальный психотерапевтический процесс сопровождает психоэмоциональная коррекция с помощью компьютерных технологий БОС, АВК «Диснет» и АПЭК, сеансы вибрационно -роликового массажа на кроватях «Ормед» и групповые занятия с врачом ЛФК. И все это можно получить бесплатно по полису ОМС.

— Как медицинский психолог, посоветуйте молодым людям, как можно легко бросить курить?

— Бросайте легко, без сомнений, страха и сожалений. Вы ничего ценного в данном случае не теряете, только возвращаете свое право дышать глубоко и свободно, наслаждаться новым вкусом уже привычных блюд и улыбаться голливудской улыбкой.

А конкретные рекомендации будут такими:

Сегодня тот самый день, чтобы избавиться от никотиновой заразы в своей жизни. Поделитесь этой радостной новостью со значимыми людьми и с этого момента всем новым знакомым говорите, что «я не курю»! Наведите порядок дома и на рабочем месте. Избавьтесь от атрибутов курения/парения: в мусор остатки источников никотина и все, что связано с поведением курильщика. Соберите чат единомышленников, обменивайтесь полезной информацией. Можно использовать сторис в телеграме для фиксации своих достижений, рекордов свободного дыхания. Участвуйте в забегах, велосипедных заездах, в восхождении на гору, погружении на время в воду с задержкой дыхания, в надувании воздушных шаров и так далее. Посчитайте примерно, сколько уходило «денег на ветер», на причинение вреда своему организму в год. Теперь воспользуйтесь возможностью и эквивалентную сумму направьте на восстановление иммунитета. На занятия с тренером, услуги эстетической стоматологии, на профилактическую диагностику состояния здоровья. Пересмотрите меню питания и режим сна. Полезными привычками будут стакан чистой воды после пробуждения, обязательно овощи, фрукты каждый день, рыбный четверг, дыхательные упражнения утром и вечером перед сном. Помните! Безникотиновая продукция сохраняет стереотипы зависимого поведения, создает ложное ощущения контроля, как это было в начале. Помните! Под воздействием алкоголя, даже при условии комфортного отказа от курения, часто появляются такие желания, как: покрутить сигарету в руках, постоять в дымном облаке курящей компании, сделать одну затяжку и пустить дым колечками. Вам можно обратиться к специалистам наркологического профиля для уточнения информации, полученной из интернета, и за квалифицированной помощью. Профессиональное сопровождение особенно ценно в первый год отказа от никотиновой зависимости.

Сконцентрируйте внимание на том, что помогает достигать независимости, игнорируйте аргументы, оправдывающие возвращение к незавидной жизни курильщика/парильщика. Будьте здоровы!