В Башкирии до конца недели останется тёплая и сухая погода

Сегодня осадков не ожидается. Ветер умеренный — северо‑западный и западный. Температура ночью — от +10 до +15 градусов, днём — от +23 до +28.

Завтра погода без осадков. Ветер северо‑западный, умеренный. Температура воздуха аналогична с предыдущим днём: в ночные часы составит +10…+15 градусов, в дневные — +23…+28.

В пятницу, 7 августа, существенных осадков не прогнозируется. Ветер умеренный, западного и юго‑западного направления. Ночью температура воздуха — +11…+16 градусов, днём — +25…+30.

Фото: Сергей Константинов