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4 Сентября , 04:36

В Башкирии в предстоящие выходные будет жарко

В Башкирии в предстоящие выходные будет жаркоВ Башкирии в предстоящие выходные будет жарко
В Башкирии в предстоящие выходные будет жарко

Сегодня осадков не предвидится. Ветер — южный и юго‑западный, умеренный. Днём температура воздуха — от +23 до +28 градусов.

Завтра без существенных осадков, но днём в северных районах возможен небольшой дождь. Ветер — южный и юго‑западный: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура составит от +10 до +15 градусов, днём — от +23 до +28.

В воскресенье. 6 сентября, преимущественно без осадков, однако днём в северо‑западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер — южный и юго‑западный: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура — от +10 до +15, днём — от +20 до +25 градусов, в юго‑восточных районах — до +30 градусов.

Фото: Розалия Хисаева

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