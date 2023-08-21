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21 Августа , 16:50

В Башкирии ветеринары спасли медвежонка

Предположительно, животное сбили автомобилем

В Башкирии ветеринары спасли медвежонка
В Башкирии ветеринары спасли медвежонка

Утром 21 августа в Зилаирском районе республики егерь обнаружил медвежонка, лежащего на обочине без признаков жизни. Вероятно, его сбил неосторожный водитель.

Прибывшие на место происшествия ветеринары перевезли животное в райцентр и выяснили, что оно получило сильный ушиб и сотрясение, но, к счастью, переломов у него нет. Сейчас медвежонок уже пришёл в себя.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-08-21/v-bashkirii-veterinary-spasli-sbitogo-avtomobilem-medvezhonka-3396805

Фото: ветеринарная служба Зилаирского района

Автор:Константин Ермолин
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