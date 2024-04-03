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3 Апреля , 18:04

Подробности о трагическом ДТП с двумя жертвами в Башкирии стали известны

По данным экстренных служб, 37-летний мужчина, имевший более десяти уголовных преступлений, вместе со своим 18-летним знакомым решили ночью похитить автомобиль. Угнав припаркованную на улице Р. Зорге машину "ВАЗ-2114", они выехали на проспект Октября.

Подробности о трагическом ДТП с двумя жертвами в Башкирии стали известны
Подробности о трагическом ДТП с двумя жертвами в Башкирии стали известны

«На высокой скорости "ВАЗ" пытался проехать на красный свет, но на его пути уже находился "Фольксваген Поло" - столкновение не удалось избежать. Отечественный автомобиль отлетел в металлическое ограждение и затем врезался в дерево», - рассказал источник.

Как уже сообщалось прессой, в результате аварии погибли водитель и пассажир "ВАЗ-2114". Тело 37-летнего мужчины было извлечено из разбитой машины спасателями, в то время как 18-летний парень скончался от полученных травм при медицинской помощи.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, а также определяет, кто на самом деле находился за рулем "ВАЗа" в момент ДТП.

Источник: ИА "Башинформ"

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