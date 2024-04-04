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4 Апреля , 12:13

В Башкирии произошло первое ДТП с участием несовершеннолетнего подростка на мотоцикле

Вечером 3 апреля в Уфе, по адресу улица Верная, дом №70, в Калининском районе города, произошло столкновение двух транспортных средств - мотоцикла "Омакс" и автомобиля "Лифан", перемещавшегося в одном направлении.

В Башкирии произошло первое ДТП с участием несовершеннолетнего подростка на мотоцикле
В Башкирии произошло первое ДТП с участием несовершеннолетнего подростка на мотоцикле

Подросток, находившийся за рулем мотоцикла, получил различные травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Как оказалось, юный водитель не обладал водительским удостоверением, что противоречит законодательству. Кроме того, мотоцикл объемом двигателя 250 кб/м не был зарегистрирован в органах ГИБДД по установленной процедуре и был помещен на специальную стоянку. Сейчас проводится проверка этого случая ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, что административная ответственность возможна только с 16-летнего возраста. В данном случае, несовершеннолетний подросток будет привлечен к ответственности за нарушение правил дорожного движения, а именно за управление транспортным средством без наличия соответствующих полномочий (ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ). Кроме того, родитель молодого водителя может быть привлечен к ответственности за предоставление транспортного средства несовершеннолетнему (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ). После проведения проверки все материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер в отношении родителей за необеспечение надлежащего воспитания и содержания несовершеннолетнего, подчеркнули в пресс-службе ГИБДД столицы.

Источник: ИА "Башинформ"

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