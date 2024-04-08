В Башкирии подросток на электросамокате попал под колёса машины

"Согласно предварительной информации, он не успел перейти проезжую часть. По случаю дорожного происшествия начато административное расследование", - сообщили в столичной госавтоинспекции.

Также в управлении напомнили, что при переходе проезжей части пешеходам, передвигающимся на электротранспорте, необходимо быть бдительными. Лучше всего взять его на руки или управлять им рядом с собой, чтобы безопасно пересечь дорогу по пешеходному переходу, соблюдая правила дорожного движения.

Источник: ОГИБДД по Уфе