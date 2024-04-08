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Происшествия
8 Апреля , 11:47

В Башкирии подросток на электросамокате попал под колёса машины

Вечером 7 апреля,в Уфе, возле дома № 67 на улице Айской, 20-летний водитель «Хендай Крета», поворачивая на улицу Достоевского, столкнулся с 14-летним мальчиком. Подростку был поставлен диагноз - перелом ключицы, и его отправили в больницу.

В Башкирии подросток на электросамокате попал под колёса машины
В Башкирии подросток на электросамокате попал под колёса машины

"Согласно предварительной информации, он не успел перейти проезжую часть. По случаю дорожного происшествия начато административное расследование", - сообщили в столичной госавтоинспекции.
Также в управлении напомнили, что при переходе проезжей части пешеходам, передвигающимся на электротранспорте, необходимо быть бдительными. Лучше всего взять его на руки или управлять им рядом с собой, чтобы безопасно пересечь дорогу по пешеходному переходу, соблюдая правила дорожного движения.

Источник: ОГИБДД по Уфе

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