+17 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Происшествия
14 Октября , 04:05

Жительница Башкирии погибла, угодив под поезд

В Башкирии под грузовым поездом погибла 28-летняя местная жительница. Трагедия произошла неподалеку от села Раевский.

Добавить в предпочтительные источники Google
Жительница Башкирии погибла, угодив под поездЖительница Башкирии погибла, угодив под поезд
Жительница Башкирии погибла, угодив под поезд

По предварительной информации, женщина шла вдоль железнодорожных путей и по неизвестной причине не заметила приближающийся состав. Машинист попытался предотвратить наезд, применив экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось — пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Отмечается, что несчастный случай произошел всего за несколько дней до ее дня рождения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Ксения Калинина.

Источник: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru