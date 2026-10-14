Жительница Башкирии погибла, угодив под поезд

По предварительной информации, женщина шла вдоль железнодорожных путей и по неизвестной причине не заметила приближающийся состав. Машинист попытался предотвратить наезд, применив экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось — пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Отмечается, что несчастный случай произошел всего за несколько дней до ее дня рождения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Ксения Калинина.

Источник: ИА "Башинформ".